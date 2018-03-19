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В библиотеке на Дмитровке отметят День земли
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В библиотеке на Дмитровке отметят День земли 

Управа района Тимирязевский города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Посвященное Дню Земли мероприятие состоится 21 марта в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе. Сотрудники библиотеки и отдела экологического просвещения ГПБУ «Мосприрода» подготовили интерактивное занятие для школьников. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров.
— Ребятам расскажут об истории праздника, о том, что надо делать, чтобы сохранить жизнь на Земле, — поделился Федоров.
Начало в 14.00. Вход свободный. Напомним, библиотека № 29 расположена по адресу Дмитровское шоссе, дом 50. (мю)
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