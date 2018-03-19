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В Покровском-Стрешневе отметят 150-летие со дня рождения Максима Горького
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В Покровском-Стрешневе отметят 150-летие со дня рождения Максима Горького 

Префектура СЗАО города Москвы 9 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Библиотека №234 района Покровское-Стрешнево приглашает всех желающих в четверг, 22 марта, на литературный час «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться». Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения Максима Горького. Гости увидят фрагменты документальных фильмов и кинохроники, рассказывающих о писателе. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
— Максим Горький прожил яркую жизнь. Он остался в памяти современников как значительный писатель и мыслитель, как человек огромного внутреннего чувства, мучительного искания «правды жизни». Литературный час посвящен не только великому писателю Максиму Горькому, но и удивительному человеку Алексею Пешкову, — рассказала Татьяна Иванова.
Напомним, библиотека №234 расположена по адресу: улица Габричевского, дом 8. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 12+.
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