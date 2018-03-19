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Детская библиотека в Савелках приглашает на встречу с писателем
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Детская библиотека в Савелках приглашает на встречу с писателем 

Савелки 11 часов назад
Фото: Савелки
27 марта в старейшей детской библиотеке в 6-м микрорайоне Зеленограда состоится встреча с автором книг для детей и подростков Ниной Дашевской. Творческий вечер, приуроченный к 50-летнему юбилею библиотеки №250, начнется в 18.00 в корпусе 607А. В рамках мероприятия состоится квест и игры для юных посетителей, а также награждение победителей конкурса на лучшее эссе и иллюстрацию к книгам Н. Дашевской. Главным призом будет мобильный телефон.
Напомним, что первая книга молодой детской писательницы «Семь невысоких гномов» вышла в свет в 2011 году. А через три года сразу две книги Дашевской уже получили литературные награды. Так, сборник подростковых рассказов «Около музыки» победил в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская литература» и занял первое место на конкурсе «Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала Крапивинскую премию.
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