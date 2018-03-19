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Школы искусств откроют арт-лабораторию для молодежи
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Школы искусств откроют арт-лабораторию для молодежи 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученики смогут познакомиться с основами проектной работы, менеджментом, маркетингом и пообщаются со звездными наставниками.
Столичные школы искусств открывают прием заявок в новую арт-лабораторию для молодежи. В данном проекте могут принять участие ребята из московских творческих школ и колледжей в возрасте от 12 до 18 лет.
Курс продлится 2 месяца. За это время участники познакомятся с основами проектной работы, менеджментом, маркетингом и пообщаются со звездными наставниками.
К тому же, под руководством кураторов ученики подготовят собственный творческий проект.
Одна из главных целей данного экспериментального проекта — выявление направлений, которые в наше время действительно интересны молодежи.
Участникам предлагается запустить YouTube-канал, заняться продюсированием музыкального фестиваля, поставить перформанс на улицах Москвы, создать инсталляцию в парке, записать композицию с известным артистом, а также воплотить в жизнь любые другие свои идеи.
Подать заявку нужно до 30 марта. Это можно сделать до 6 апреля. Участников ожидает конкурсный отбор. С 9 по 30 апреля участники будут заниматься в мастерских, а до 1 июня — дорабатывать свои идеи под руководством опытного наставника. 2 июня они представят проекты на Большом фестивале московских школ искусств в саду «Эрмитаж», сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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