День открытых дверей состоится в этнографическом музее «Торум Маа»

День открытых дверей пройдёт 25 марта в национальном музее под открытым небом «Торум Маа». На этот день запланировано две бесплатные экскурсии в 12:00 и 14:00.

В рамках мероприятия юным посетителям культурного учреждения расскажут о культуре коренных народов Севера, поведают некоторые секреты и обычаи коренных народов Севера. Гостям расскажут, например, когда мальчик становится мужчиной, и что он должен для этого сделать; для чего девушке нужен платок, и почему она всегда с собой носит свой тучанг.

Это прекрасный повод провести выходной с семьей и друзьями, познакомиться с бытом и традициями КМНС, переместиться в прошлое и узнать коренных жителей немного лучше.

Музей откроет свои двери в 10 утра, а закроет в 18 вечера. В заключении вечера на память можно приобрести сувенир, сделанный мастерами и мастерицами округа.