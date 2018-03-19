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День открытых дверей состоится в этнографическом музее «Торум Маа»
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День открытых дверей состоится в этнографическом музее «Торум Маа» 

АиФ Югра 11 часов назад
Фото: АиФ Югра
День открытых дверей пройдёт 25 марта в национальном музее под открытым небом «Торум Маа». На этот день запланировано две бесплатные экскурсии в 12:00 и 14:00.
В рамках мероприятия юным посетителям культурного учреждения расскажут о культуре коренных народов Севера, поведают некоторые секреты и обычаи коренных народов Севера. Гостям расскажут, например, когда мальчик становится мужчиной, и что он должен для этого сделать; для чего девушке нужен платок, и почему она всегда с собой носит свой тучанг.
Это прекрасный повод провести выходной с семьей и друзьями, познакомиться с бытом и традициями КМНС, переместиться в прошлое и узнать коренных жителей немного лучше.
Музей откроет свои двери в 10 утра, а закроет в 18 вечера. В заключении вечера на память можно приобрести сувенир, сделанный мастерами и мастерицами округа.
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