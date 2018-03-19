В СЗАО появится памятник Марине Цветаевой

В СЗАО до конца года появится монумент поэтессе Марине Цветаевой . Памятник будет располагаться возле школы № 1619, которая носит имя поэтессы. Об это стало известно на официальном сайте правительства Москвы

«Памятник Марине Цветаевой создадут на средства Российской академии художеств. Работы должны быть завершены до конца 2018 года», — отмечается в сообщении.

В минувшем году, после ремонта, открылся Дом-музей известной поэтессы. В здании были покрашены стены, отшлифовали паркет, починили лестницу, окна, а также крышу и фасад.

Впервые за 25 лет работы музей получил всё необходимое для фондохранилища. Посетители музея теперь могут пройти по гостевой комнате, лестнице, по тем местам где ходила сама Марина Цветаева.