Российско-итальянский кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде

IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF) пройдет в кинотеатре «Орлёнок» с 22 по 28 марта, сообщают организаторы.

После Нижнего Новгорода RIFF примут еще более 20 городов России.

22 марта кинофестиваль торжественно откроется нижегородской премьерой хита от самого звездного комедийного дуэта современной Италии Ficarra e Picone — «Закону тут не место». На закрытии 28 марта запланирован фильм-победитель 73-го Венецианского кинофестиваля — история о юных певицах-сиамских близнецах «Неделимые».

В художественной программе, как и в прошлом году, акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски.