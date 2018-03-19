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Российско-итальянский кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде
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Российско-итальянский кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 11 часов назад
Фото: Newsroom24
IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF) пройдет в кинотеатре «Орлёнок» с 22 по 28 марта, сообщают организаторы.
После Нижнего Новгорода RIFF примут еще более 20 городов России.
22 марта кинофестиваль торжественно откроется нижегородской премьерой хита от самого звездного комедийного дуэта современной Италии Ficarra e Picone — «Закону тут не место». На закрытии 28 марта запланирован фильм-победитель 73-го Венецианского кинофестиваля — история о юных певицах-сиамских близнецах «Неделимые».
В художественной программе, как и в прошлом году, акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски.
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