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Родные юноши, вдохнувшего канцелярский гвоздик и умершего в Ростове, получили результаты вскрытия
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Родные юноши, вдохнувшего канцелярский гвоздик и умершего в Ростове, получили результаты вскрытия 

161.ru 11 часов назад
Фото: 161.ru
Родственникам 16-летнего Ивана Базарова, случайно проглотившего канцелярский гвоздик и скончавшегося в областной детской клинической больнице, предоставили результаты вскрытия тела юноши.
Трагедия произошла 21 декабря прошлого года. Юноша, используя канцелярский гвоздь вместо зубочистки, вдохнул опасный предмет. Уже через двадцать минут Иван вместе с матерью стояли в приемном отделении ЦРБ Красного Сулина. После осмотра местных врачей юношу отправили в донскую столицу, где после операции тот впал в кому. Ночью 2 января Иван скончался.
Смертью несовершеннолетнего занялись донские следователи, возбудившие уголовное дело по этому факту. Была изъята медицинская документация и назначены необходимые экспертные исследования. И вот несколько дней назад мама молодого человека получила из Следственного комитета результаты вскрытия.
По данным экспертизы, гвоздик из левого бронха извлечь не удалось, и после повреждения бронха и развившегося двухстороннего пневмоторакса юноша впал в кому, из которой так и не вышел.
— Когда я прочитала заключение, то просто потеряла дар речи. Я, конечно, знала о паре осложнений, таких как пневмоторакс и отек мозга, но чтобы их было 17! — удивляется мама юноши Татьяна Базарова. — В Омске был похожий случай: девочка вдохнула канцелярскую кнопку, больше месяца проходила с ней, и школьницу спасли. Врач, проводивший операцию, заявил местным журналистам, что если обратиться с такой проблемой сразу или на следующий день, то осложнений вообще не должно быть. Почему же они возникли у нас, и кто должен понести ответственность за гибель моего ребенка?
Сейчас расследование причин гибели подростка продолжается. Мы обратились за комментариями в больницу, где скончался подросток. Однако там разговаривать отказались, предложив связаться с пресс-службой Минздрава. В ведомстве нам ответили, что с подростком произошел несчастный случай, и напомнили о том, что родители обязаны заботиться о здоровье своих детей.
— Родителям необходимо обучать детей с раннего возраста создавать вокруг себя безопасную среду обитания, не брать в рот несъедобные предметы и рассказывать детям о последствиях таких действий, — посоветовали в Минздраве.
Портал 161.ru будет следить за развитием событий.
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