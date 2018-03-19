Видео с выступления Ирины Салтыковой стало поводом для шуток

Известная певица Ирина Салтыкова выложила в личном микроблоге небольшой видеоролик, посвященный концерту в Ростове-на-Дону. Правда, эта публикация только позабавила приличную часть Интернет-пользователей, которые принялись подшучивать над исполнительницей.

Популярная в 90-х годах певица и актриса в последнее время все реже появляется на сцене, выступая перед своими поклонниками. Чаще ее можно увидеть в качестве участницы различных телевизионных программ. Однако сама Ирина все же не забывает о преданных фанатах и продолжает гастролировать по стране с концертами. Некоторое время назад она опубликовала в Инстаграме короткий видеоролик, запечатлевший ее на сцене, и поблагодарила зрителей за прием. «Спасибо Ростов-на-Дону»

Вот только этот пост вызвал совершенно разную реакцию у пользователей социальной сети. Почитатели таланта певицы искренне огорчились, что не смогли попасть на ее концерт, а она выложила такое короткое видео. Другие же, наоборот, нашли в этой публикации повод подшутить над знаменитостью, что они с удовольствием и сделали. «А к вам на концерт за деньги ходят?» «Там зал пенсионеров что ли? Что за вялое „поднятие“ ручек вверх?» «А сколько Салтыкова платит, чтобы к ней на концерт пришли?» «Ирина такой интересный факт: за всё то время, что я за вами слежу здесь, мне кажется, это первый ваш пост с вашего концерта…» «Вы ещё и на гастроли ездите?» «Кто-то ещё ходит на концерты?» Надо отдать должное Ирине, на весь этот сарказм она ответила очень спокойно, а всем поклонниками, спрашивающим про будущие концерты, честно призналась, что организовывает их не она, поэтому не может знать точную дату выступления в том или ином городе.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 16 Мар 2018 в 1:45 PDT Кстати, несколько дней назад Салтыкова решила показать подписчикам своей легкий ужин, в ответ на что исполнительнице указали на неправильную сервировку.