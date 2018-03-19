О правилах эффективной работы в команде рассказали юным жителям Сокола

Тренинг, посвященный командообразованию (тимбилдингу), провели для подростков-воспитанников Центра социальной помощи семье и детям района Сокол. О том, как прошло занятие и об успехах участников, рассказали в администрации центра.

— Общение в коллективе — это не только полезно, но и весело, с чем и согласились ребята, участвовавшие в занятии, — объяснил представитель ЦСПСиД. — Когда курс только начался, среди собравшихся ощущалась некоторая неловкость, было шумно и непонятно. Но прошло немного времени, и мы смогли узнать много нового о себе, проявить себя в команде. А это ведь и есть «чистый тимбилдинг».

Как сообщил сотрудник центра, ребята покинули занятие с желанием вернуться и вскоре вновь погрузиться в атмосферу коллективного общения. (жм)