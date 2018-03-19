«Настя умерла в 18:28»: сибиряк в роддоме потерял жену и сына

17 марта в Новосибирске похоронили 33-летнюю Анастасия Бровкину, погибшую в родительном отделении ГКБ № 25 на следующий день после того, как во время родов умер её ребёнок.

«Я приехал, уже догадался, что случилось, сразу халат надел, — вспоминает муж погибшей Алексей Бровкин момент, когда он узнал о смерти жены. — Сказал [врачам], что не буду вас слушать, вы сейчас просто отведёте меня к моей жене. Меня подняли, я увидел её тело, посмотрел… И жизнь по-другому началась».

После смерти жены у Алексея остались две дочери — 12 и 10 лет. Мужчина признаётся, что хотел сына и третья беременность была самой желанной, тем более что УЗИ показало мальчика.

Анастасия во время беременности ходила в больницу на «Родниках», и, говорит муж, ничего не предвещало, что третьи роды могут быть тяжёлыми. Утром 12 марта у женщины начались схватки, муж помог собрать вещи и вызвал скорую. «Я с ней всегда ездил в больницу, всё в тот день проходило как положено, как и должно было быть, — продолжает Алексей. — Жена говорила, что схватки у неё такие же, как у первой дочери, значит, к шести часам родит, как и в тот раз».

На скорой Анастасию увезли в городскую клиническую больницу № 25 — именно там она рожала дочерей, поэтому семья была спокойна. «Я переписывался с женой, звонил периодически: родила, не родила, — объясняет Бровкин. — Смотрю — не отвечает. Значит, смысла нет беспокоить. Начал звонить дежурным акушерам, говорили, что не родила. Потом сказали: „Нам некогда, позвоните потом“. Вечером уже сказали: „По телефону информацию вам не дадим, приезжайте лично“. Приехал, там просидел, грубо говоря, три часа. Через три часа вышел врач, сказал, что ребёнок [умер]… Короткая пуповина, из-за этого отслоение и асфиксия у ребёнка. Я договорился, чтобы ребёнка посмотреть, сказали, что можно прийти завтра. Про жену сразу сказали, что состояние тяжёлое, кровопотеря из-за того, что плацента отошла, остановка сердца была».

Ночью Алексей переписывался и созванивался с женой, потом Анастасия перестала отвечать. Утром 13 марта мужчина звонил в больницу — ему сначала говорили, что состояние тяжёлое, потом — что «по телефону давать информацию не будут».

По словам Алексея, после этой фразы дежурного медика он сразу понял, что его жена мертва.

«Вот что больше всего злит, когда документы из морга забирал, узнал, что ребёнок умер ещё в 16:00 12 марта. А они [врачи] только в 20:00 сказали приезжать. И ещё три часа я ждал, когда врач выйдет. А Настя умерла 13 [марта] в 18:28. На следующий день, и опять то же самое, я узнал только поздно вечером. Хотя женщина-врач и телефоны мои брала, и обещала мне позвонить. Ни первый раз не позвонила, ни второй, ни разу не позвонила, всё сам», — негодует Алексей.

Следственный комитет. Мужчина убеждён, что в смерти его жены и сына виноваты именно медики, поэтому он сразу написал заявление в полицию, прокуратуру

«Материалы дела находятся в Заельцовском межрайонном следственном отделе, проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.

Главный врач ГКБ № 25 Сергей Астахов отказался комментировать НГС этот случай, сославшись на врачебную тайну.

По данным специалистов Новосибирскстата, от осложнений беременности, родов и послеродового периода в Новосибирске в 2014 году погибла одна женщина, в 2015 и 2016 годах было по два таких инцидента. Сведениями о смертности женщин непосредственно при родах Новосибирскстат не располагает.

В 2015 году в ГКБ № 25 произошёл похожий случай — здоровая женщина умерла в больнице после родов.

Тогда муж решил провести собственное расследование и не стал обращаться в полицию.

«В Новосибирской области самая низкая материнская смертность в 2017 году [среди регионов России], — пояснил корреспонденту главный акушер-гинеколог НСО Рэм Волков. — Два случая на сто тысяч. Проверки [после смерти рожениц] проходят всегда, они не зависят от случая, громкости или какой-то силы». При этом Волков добавил, что о смерти Анастасии Бровкиной, пока идут следственные действия, какие-либо выводы делать рано.

Директор центра медико-страхового права Юлия Стибикина считает, что по делу Бровкиных СК может возбудить уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальный срок наказания по которой до двух лет лишения свободы. Но в последнее время стала формироваться практика привлечения врачей к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальная санкция по этой статье — до шести лет лишения свободы.

«Законная статья для врачей — это 109-я, — поясняет эксперт. — А 238-я [статья] — это, скажем, фантазии на вольные темы сотрудников Следственного комитета. Врач не может оказывать услугу заведомо ненадлежащего качества, он оказывает какие-то действия, и в этот момент может ухудшиться состояние [пациента]», — резюмировала эксперт.

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