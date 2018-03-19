Сериалы на все вкусы

Кто-то любит мелодрамы, а кто-то — детективы. Постараемся удовлетворить все интересы!

Мелодрама

Любители попереживать, включайте с понедельника «Россию 1» и — не выключайте! Посмотрите «Осколки» с Натальей Антоновой Александром Дьяченко . В основе сюжета — истории перепутанных в роддоме детей. Она — обыкновенная женщина с маленькой зарплатой, он — богатый бизнесмен. Они встретились, когда узнали, что много лет растили детей друг друга. И теперь, когда правда открылась, им придется по осколкам собирать свои разбитые сердца…

Детективы

С понедельника на «России 1» Анна Ковальчук продолжит раскрывать «Тайны следствия». Ну а Первый устроит подарок любителям «Шерлока»: его будут показывать 19 марта в 01:00, 20–22 марта в 00:15, 23 марта в 01:25, 24 марта в 00:30.

Историческая драма

Любопытный телесериал Владимира Бортко ждет вас на «России К»: с понедельника в 22:45 смотрите «Петр Первый. Завещание». Есть несколько причин, по которым стоит посмотреть на это чудо. Во-первых, сериал отлично снят — чувствуется рука мастера. Вовторых, актеры задействованы классные. В-третьих, фильм снят по мотивам драмы Даниила Гранина . Последняя любовь приходит к Петру неожиданно…

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Рейтинг

Премьерный остросюжетный детектив НТВ «По ту сторону смерти» по итогам недели занял первое место в своем слоте. По данным Mediascope, за расследованиями детективного дуэта в исполнении актеров Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой следило 14,4 процента аудитории старше 18 лет.

Немного про солнце и удары судьбы

Евгения Осипова и Кинокомпания «Русское» завершила съемки мелодрамы «Когда солнце взойдет» для телеканала «Россия 1». В главных ролях в картине снимались актеры Даниил Спиваковский Сергей Котюх . Это история о том, как преодолеть удары судьбы и найти наконец место под солнцем. Премьера сериала состоится уже в этом году.

«Жену» адаптируют

По заказу телеканала НТВ Sony Pictures Television и продюсерский центр «ЛЕАН-М» начали в Москве съемки адаптации сериала «Хорошая жена». В течение одного дня жизнь очаровательной Алисы ( Александра Урсуляк ) меняется. Ее муж, прокурор Петр Филиппов Александр Домогаров ), становится героем сразу нескольких громких скандалов. Его репутация разрушена, Алиса теперь должна обеспечивать всю семью… «Хорошая жена» — это известный на весь мир формат.

«Смотрела американскую версию, я поклонница сериала. Интересно адаптировать его для России! Думаю, этот проект не будет кардинально отличаться от американской версии, так как, несмотря на стереотипы, мы не такие уж разные. Но переживать мы, русские, умеем по-особенному», — рассказала Александра Урсуляк.

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