Служанка продолжает рассказывать

Хорошая новость для любителей иностранных сериалов: на телеканале ViP Premiere в апреле покажут премьеру второго сезона сериала-антиутопии «Рассказ служанки».

Телепроект, отхвативший «Эмми» и «Золотой глобус», показал в первом сезоне такие рейтинги, что… Что «вау»! Мрачная, но вдохновляющая история получила продолжение, которое выйдет за пределы бестселлера Маргарет Этвуд . «Рассказ служанки» — это история отчаянного сопротивления тоталитарной системе, власть в которой принадлежит военным.

Женщины в ней становятся «служанками», единственное предназначение которых — продолжение рода правящих командоров.

Сюжет второго сезона сериала разворачивается вокруг главной героини — служанки Фредовой ( Элизабет Мосс ), которая в финале прошлого сезона узнала о своей беременности. Теперь ей придется найти новые силы для сопротивления, чтобы избавить будущего ребенка от ужасов республики Галаад.

Премьерный показ в России — 27 апреля в 22:00 эксклюзивно на ViP Premiere.