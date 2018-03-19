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Служанка продолжает рассказывать
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Служанка продолжает рассказывать 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Хорошая новость для любителей иностранных сериалов: на телеканале ViP Premiere в апреле покажут премьеру второго сезона сериала-антиутопии «Рассказ служанки».
Телепроект, отхвативший «Эмми» и «Золотой глобус», показал в первом сезоне такие рейтинги, что… Что «вау»! Мрачная, но вдохновляющая история получила продолжение, которое выйдет за пределы бестселлера Маргарет Этвуд. «Рассказ служанки» — это история отчаянного сопротивления тоталитарной системе, власть в которой принадлежит военным.
Женщины в ней становятся «служанками», единственное предназначение которых — продолжение рода правящих командоров.
Сюжет второго сезона сериала разворачивается вокруг главной героини — служанки Фредовой (Элизабет Мосс), которая в финале прошлого сезона узнала о своей беременности. Теперь ей придется найти новые силы для сопротивления, чтобы избавить будущего ребенка от ужасов республики Галаад.
Премьерный показ в России — 27 апреля в 22:00 эксклюзивно на ViP Premiere.
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