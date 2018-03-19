Юные танцоры из Бибирева выступили в детской школе искусств имени Калинникова

В начале марта воспитанники центра детского и юношеского творчества «Бибирево» поучаствовали в праздничном концерте, который проходил в детской школе искусств имени Калинникова. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В мероприятии принял участие хореографический коллектив «Неужели?», который, несомненно, украсил программу концерта. А танцевальное мастерство юных воспитанников ансамбля не оставило никого равнодушным, — поделились в администрации центра.

Там отметили, что за помощь и активное участие в торжественных мероприятиях района и округа хореографический коллектив «Неужели?» был награжден благодарственным письмом от представителей Управления социальной защиты населения Северо-Восточного округа. (вт)