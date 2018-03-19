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В библиотеке на Корнейчука прошел мастер-класс по рисованию сухой пастелью
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В библиотеке на Корнейчука прошел мастер-класс по рисованию сухой пастелью 

Управа района Бибирево 11 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
Мастер-класс по рисованию сухой пастелью, в минувшую субботу, 17 марта, прошел в библиотеке № 69. Как сообщили в администрации учреждения, его провела молодая, талантливая художница Александра Федулова.
-Александра рассказала юным художницам об особенностях этой техники, об этапах рисования пейзажа, вдохновляла, хвалила и поддерживала. Каждая ученица нарисовала свою собственную, неповторимую картину. «Первый блин» у девочек не вышел комом, а получился очень даже красивым, загадочным и романтичным, — рассказали в администрации библиотеки.
Также в библиотеке открылась выставка картин Александры Федуловой. Увидеть и оценить ее работы все желающие могут до 31 марта.
Напомним, библиотека № 69 расположена по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (ип)
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