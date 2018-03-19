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Свыше тысячи нижегородских танцоров приняли участие в хореографическом конкурсе
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Свыше тысячи нижегородских танцоров приняли участие в хореографическом конкурсе 

Нижегородская правда 11 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Свыше тысячи нижегородских танцоров приняли участие в хореографическом конкурсеВ Центре эстетического воспитания в Нижнем Новгороде прошел X областной конкурс хореографических коллективов «Волшебный каблучок». 46 лучших танцевальных коллективов представили свои номера в различных номинациях.
За два конкурсных дня участники представили более 100 танцевальных композиций. «Радость мечтаний, стремление идти вперед, любовь, душевные порывы, грусть, дерзость, успех и многое другое зрители ощущали и переживали вместе с танцевальными коллективами», — поделились впечатлениями от конкурса в министерстве образования, науки и молодежной политики региона. Завершился конкурс гала-концертом «Философия танца». Обладателем гран-при конкурса стал образцовый хореографический ансамбль «Машенька», а художественному руководителю коллектива народного творчества ансамбля танца «Ракета» (ДШИ «Созвездие») Даниилу Верещагину вручили премию «Жемчужина» за лучшую балетмейстерскую работу.
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