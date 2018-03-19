Свыше тысячи нижегородских танцоров приняли участие в хореографическом конкурсе

Свыше тысячи нижегородских танцоров приняли участие в хореографическом конкурсеВ Центре эстетического воспитания в Нижнем Новгороде прошел X областной конкурс хореографических коллективов «Волшебный каблучок». 46 лучших танцевальных коллективов представили свои номера в различных номинациях.