«Королева эпизода» Валентина Березуцкая попала в больницу

Актриса Валентина Березуцкая снималась в эпизодах многих советских фильмов. Среди них: «Новые приключения неуловимых», «Следствие ведут знатоки», «Вечный зов», «Любить по-русски», «Летят журавли» и многих других. В воскресенье, 18 марта, женщина почувствовала себя плохо. Прибывшие на место происшествия врачи приняли решение срочно госпитализировать пациентку с диагнозом острая сердечная недостаточность.

К счастью, медикам удалось вовремя доставить Валентину Березуцкую в больницу, где был принят комплекс необходимых мер. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей, ее состояние остается стабильным. В дальнейшем ей может понадобиться хирургическое вмешательство, — сообщает РЕН-ТВ.

Отметим, что несмотря на почтенный возраст, актриса остается востребованной в профессии. В последние годы она снималась в таких кинопроектах, как «Марш Турецкого», «Каменская», «На углу у Патриарших», «Апостол», «Возвращение Мухтара» и других.