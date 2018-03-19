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«Королева эпизода» Валентина Березуцкая попала в больницу
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«Королева эпизода» Валентина Березуцкая попала в больницу 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Валентина Березуцкая снималась в эпизодах многих советских фильмов. Среди них: «Новые приключения неуловимых», «Следствие ведут знатоки», «Вечный зов», «Любить по-русски», «Летят журавли» и многих других. В воскресенье, 18 марта, женщина почувствовала себя плохо. Прибывшие на место происшествия врачи приняли решение срочно госпитализировать пациентку с диагнозом острая сердечная недостаточность.
К счастью, медикам удалось вовремя доставить Валентину Березуцкую в больницу, где был принят комплекс необходимых мер. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей, ее состояние остается стабильным. В дальнейшем ей может понадобиться хирургическое вмешательство, — сообщает РЕН-ТВ.
Отметим, что несмотря на почтенный возраст, актриса остается востребованной в профессии. В последние годы она снималась в таких кинопроектах, как «Марш Турецкого», «Каменская», «На углу у Патриарших», «Апостол», «Возвращение Мухтара» и других.
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