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В школах Братеева прошла развлекательная программа «Крымская весна»
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В школах Братеева прошла развлекательная программа «Крымская весна» 

Управа района Братеево города Москвы 10 часов назад
Фото: Братеево
Развлекательная программа «Крымская весна» состоялась в общеобразовательных учреждениях района в минувшее воскресенье, 18 марта.
Досуговый центр района «Мир молодых» совместно с представителями управы и членами Молодежной палаты Братеева организовал на территориях районных школ, ставших на день избирательными участками, развлекательную программу «Крымская весна». Концерт приурочили к воссоединению Крыма с Россией. Участниками мероприятия стали творческие коллективы района и спортивный клуб «Квадрат».
Для школьников организаторы придумали отдельную забаву: аниматоры в ростовых куклах обезьяны, быка, кенгуру, собаки и медведя развлекали учащихся, посетивших вместе с родителями избирательные участки. Концертно-развлекательную программу разбавили спортивными эстафетами, игрой в футбол, хоккей, городошный спорт, боулинг и баскетбол. Приятным сюрпризом праздника стали сувениры и сладкие призы для всех участников.
— Антураж в районных избирательных участках был располагающим: организовали веселую развлекательную программу с чаепитием. Словом, организаторы постарались и устроили праздник всем приходящим, в особенности для детей, потому было множество конкурсов, а ребята за каждый получали сувениры на память, — отметил житель района Братеево.
Фото предоставила Екатерина Новичкова.
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