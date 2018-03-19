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Волонтеры посетили Филимонковский детский дом-интернат «Солнышко»
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Волонтеры посетили Филимонковский детский дом-интернат «Солнышко» 

Префектура ТиНАО города Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
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Волонтеры посетили Филимонковский детский дом-интернат «Солнышко». Фото: дом— интернат «Солнышко»
Инициативная группа лицея Высшей школы экономики 18 марта посетила ребят из Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко».
Старшеклассники лицея — давние гости учреждения. Периодически они посещают воспитанников со своими творческими мастер-классами.
— У лицеистов есть группа активистов, которую ведет педагог Анна Нигматулина. Они готовят веселые театрализованные постановки по разным поучительным сказкам. Юные артисты приезжают с заранее прописанным сценарием и готовят вместе с нашими воспитанниками необходимый реквизит. Потом дети разыгрывают вместе спектакль, — сообщила заместитель директора дома-интерната Анна Фомина.
В этот раз ребята вместе с волонтерами подготовили маски для театральной постановки, которую отрепетируют в следующий раз.
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