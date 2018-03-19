Нижегородский конкурс социальной рекламы в 2018 году посвятят футболу

Традиционный конкурс социальной рекламы «Я — город» в 2018 году будет посвящен футболу. Об этом сообщил директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению 19 марта.

Он напомнил, что проект реализуется в городе уже не первый год. Ранее в его рамках на улицах города на безвозмездной основе были установлены билборды с призывом приютить бездомных животных. Также на рекламных щитах размещались стихи нижегородского поэта и фотографа Алика Якубовича.

«В этом году работы, выполненные в рамках проекта «Я — город» в стиле футбола как искусства будут размещаться вместе с рекламой чемпионата мира. Участники конкурса должны будут представить рисунки и плакаты на эту тему», — сказал Амбарцумян.

Напомним, оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 завершится в середине мая.