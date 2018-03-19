В Самарском цирке представили шоу с участием индийских слонов

Трюки, занесённые в Книгу рекордов Гиннесса. На арене Самарского цирка — индийские слоны в шоу-программе «Индира». Ее в областную столицу привезла прославленная династия Корниловых. В числе первых зрителей оказались и наши корреспонденты.

О новом шоу дрессировщиков в 4-м поколении Дементьевых -Корниловых можно сказать, что это фееричный проект мирового уровня. Завесу тайны над великой магией циркового искусства артисты приоткрыли на пресс-конференции для местных СМИ.

”Я считаю, что самое лучшее — это живое искусство, которое происходит здесь и сейчас. У нас нет никакой «фанеры», нет голограммы, мы всё делаем сейчас перед вами, в эту секунду", — рассказала дрессировщица Анастасия Дементьева-Корнилова.

В справедливости этих слов могли убедиться те, кому посчастливилось попасть на премьеру шоу. Перед изумлёнными зрителями на манеже цирка развернулась удивительная историю девочки Индиры. Она попадает в чарующий мир дикой природы и экзотических животных. Самые бурные аплодисменты достались слонихам Ранго, Герде, Претти и Марго.

Нужно сказать, что династия Корниловых — единственный коллектив в мире, где на манеж одновременно выходят 4 индийских слона. Всего же в цирковом шоу принимают участие более 85 животных разных видов.

"Индира" шла под куполом Самарского цирка при полном аншлаге. И зрители и артисты остались довольны друг другом.

”Впечатления приятные. Очень здорово, когда люди реагируют должным образом, и это самая большая честь и самое большое вознаграждение для артистов, когда им аплодируют", — поделился Андрей Дементьев-Корнилов , директор циркового шоу.

Уникальности шоу добавляет авторская музыка, шикарные костюмы и блистательная хореография. Стоит сказать, что кастинг для участия в проекте прошли самые успешные, профессиональные и востребованные артисты мирового цирка — жонглёры и дрессировщики, эквилибристы и воздушные гимнасты, акробаты и клоуны. Насладиться их искусством самарский зритель сможет до 15 апреля.