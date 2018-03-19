Роспотребнадзор отметил необходимость массовой иммунизации во Владимире из-за вспышки кори

ВЛАДИМИР, 19 марта. / ТАСС /. Власти Владимирской области должны обеспечить иммунизацию населения против кори из-за вспышки заболевания в инфекционном отделении детской больницы Владимира. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача регионы Татьяны Даниловой , опубликованном 19 марта на сайте областного управления Роспотребнадзора

Корь — острое инфекционное заболевание, для которого характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные явления со стороны дыхательных путей и экзантема. Осложнениями являются отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. Они развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. С начала марта управление Роспотребнадзора зарегистрировало во Владимире 11 случаев кори у детей в возрасте от девяти месяцев до 12 лет — пациентов инфекционного отделения детской горбольницы.

"Постановляю главам местных администраций муниципальных образований Владимирской области рекомендовать обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на подведомственных муниципальных образованиях независимо от организационно-правовой формы, принять меры по организации иммунизации против кори лиц до 35 лет, а также лиц от 36 до 55 лет, относящихся к группам риска", — говорится в документе.

В первую очередь привить планируют работников транспорта, торговли, культуры, ЖКХ и врачам. Роспотребнадзор рекомендовал властям представить списки привитых от кори жителей региона. По данным ведомства, одной из причин распространения инфекции является низкий уровень иммунизации от кори, все заболевшие в регионе дети не были привиты.

"Эпидемиологическая обстановка по данной инфекции во Владимирской области расценивается как неблагополучная и нестабильная. Настораживает низкий уровень выполнения плана профилактических прививок в 2017 году среди взрослого населения против кори (86,9%)", — говорится в постановлении.