В Крюково прошла концертная программа

18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, инструкторы по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» вместе со своими воспитанниками приняли участие в концертной программе для жителей 20 микрорайона.

Весёлый Петрушка и Зайка встречали маленьких детей, пришедших на голосование вместе с родителями. Зажигательные танцы девчонок из секции фитнес — аэробики (руководитель Поздникова И. А.) очень понравились зрителям.

Сильный мороз не помешал настоящим артистам выступить зажигательно и жарко.

Ребята из секции рукопашный бой, под руководством Комкова О. Б. и Шевелло А. М., выступили с показательными номерами перед жителями района, показав своё умение и мастерство.