Ещё
В Крюково прошла концертная программа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крюково прошла концертная программа 

Управа района Крюково 10 часов назад
Фото: Управа района Крюково
18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, инструкторы по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» вместе со своими воспитанниками приняли участие в концертной программе для жителей 20 микрорайона.
Весёлый Петрушка и Зайка встречали маленьких детей, пришедших на голосование вместе с родителями. Зажигательные танцы девчонок из секции фитнес — аэробики (руководитель Поздникова И. А.) очень понравились зрителям.
Сильный мороз не помешал настоящим артистам выступить зажигательно и жарко.
Ребята из секции рукопашный бой, под руководством Комкова О. Б. и Шевелло А. М., выступили с показательными номерами перед жителями района, показав своё умение и мастерство.
Управа района Крюково: последние новости
Руководитель творческих мастерских Крюково выступила в видео-интервью Акция «Безопасные каникулы» по предупреждению травмирования несовершеннолетних на железнодорожной инфраструктуре стартовала на ОЖД В филиале КЦ"доброволец" в детском центре "Добрознание" 19 марта открывается новый набор в группы "Экспериментариум"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение