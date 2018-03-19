Ещё
СМИ ошиблись: в «Первому игроку приготовиться» всё же будут отсылки к «Звёздным войнам»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ ошиблись: в «Первому игроку приготовиться» всё же будут отсылки к «Звёздным войнам» 

Мир фантастики 10 часов назад
Фото: Мир фантастики
На днях во многих изданиях появилась новость, будто Стивен Спилберг, режиссёр картины «Первому игроку приготовиться», утверждал, будто компания Disney не разрешила перенести отсылки к «Звёздным войнам» из книги в экранизацию.
Все эти новости идут от одного источника — записи от издания io9. Сейчас она отредактирована, но ранее в ней упоминалось заявление от режиссёра Стивена Спилберга. Постановщик и его команда пытались получить права на «Звёздные войны» в течение долгого времени, но в итоге Disney им отказала.
Как выяснилось позже, на самом деле это не так. В интервью с журналистом издания Fandango Стивен Спилберг перечисляет студии и кинокомпании, с которыми шли переговоры и из картин которых взяты персонажи и образы для фильма «Первому игроку приготовиться».
Вопреки распространившимся слухам, Disney позволили Стивену Спилбергу использовать образы для картины «Первому игроку приготовиться». В это видео он объясняет, к каким именно студиям они обращались, чтобы получить права на интеллектуальную собственность, и что за отсылки будут ждать зрителей.
Речь идёт об истребителе X-Wing и астродроиде R2-D2, которые фигурировали в романе. Журналисты предполагают, что вышло какое-то недоразумение и недопонимание, поэтому новость так разнеслась в СМИ. В любом случае, правду знают только зрители, побывавшие на предпоказе.
А мы с вами ждём 29 марта, когда картину покажут в российском прокате.
Мир фантастики: последние новости
Литературный конкурс «Новая детская книга»: вы ещё успеете прислать работу! Генри Селик снимет кукольный мультфильм о братьях-демонах для Netflix «Чёрная пантера» и «Последние джедаи» — фавориты фантастической премии «Сатурн-2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение