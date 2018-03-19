В первой всероссийской телевизионной битве экскурсоводов победила вологжанка

Заведующая музеем «Литература. Искусство. Век XX» из Вологды Нина Смелкова заняла первое место в заключительном этапе проекта «Лучший гид России». Он проходил на телеканале «Моя планета» . За победу боролись пять экскурсоводов из Кронштадта, Томска, Волгограда, Вологды и Москвы.

Финалистов организаторы отобрали из 700 участников, которые прислали на конкурс свои видеоролики. В заключительном этапе конкурсанты провели экскурсии и выставили оценки друг другу. Интрига сохранялась до самого конца.

«За меня болели не только родственники и друзья, но и вся Вологда. Считаю, что это — победа всего нашего города. Участие в таком проекте означает дополнительное внимание к региону. Наши СМИ и администрация это хорошо понимают: когда я вышла в финал, меня поздравляли Губернатор и Мэр. За меня болела и моя малая родина — поселок Красавино, где до сих пор живут мои родители. Я очень поддерживаю участие в этом конкурсе непрофессионалов — людей, которые просто любят свой город. В этом суть — в популяризации своих родных мест», — рассказала лучший гид России, заведующая музеем «Литература. Искусство. Век XX» Нина Смелкова.

Все экскурсии можно было посмотреть на телеканале «Моя планета». А те 700 работ, которые пришли на первый этап конкурса, размещены в Интернете.

«У нас с помощью этих заявок начала формироваться настоящая видеоэнциклопедия современной России — Мы показываем города и области пока еще непривычные для российских туристов, но при этом туда абсолютно точно стоит поехать», — говорит главный редактор «Моей Планеты» Николай Табашников

В этом году начнется второй этап конкурса. О нем объявят в середине апреля. А в мае начнется прием заявок. Экскурсии лучших гидов страны можно увидеть на телеканале «Моя Планета» в повторе на этой неделе.