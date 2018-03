Топ-15 самых популярных клипов на YouTube в истории

Мы все хорошо знаем эти песни, ведь каждый из нас хочет стереть их из памяти раз и навсегда.

Музыкальные клипы на главные поп-хиты современности распространяются по сети подобно лесному пожару. Они играют из каждого динамика, мимо которого вы случайно проходите по дороге на работу, в магазин, на учебу, в душ и так далее.

Эти песни собирают миллиарды просмотров и приносят их автором миллионы долларов.

В то время, когда известный нам Gangnam Style стал набирать бешеную популярность, видеохостингу YouTube пришлось поменять код на сайте, для правильного отображения счетчика просмотров.

Представляем вашему вниманию 15 самых популярных музыкальных клипов на YouTube за все время (данные на март 2018 года).

15. «Meghan Trainor — All About That Bass»

Количество просмотров: 2,18 миллиарда.

Дебютный трек американки Меган Трейнор, вышедший в 2014 году. Основной идеей песни является принятие своего тела таким, какое оно есть. «Каждый твой дюйм идеален от пят до макушки» — уверяет нас Меган.

14. «Katy Perry — Dark Horse (Official) ft. Juicy J»

Количество просмотров: 2,26 миллиарда.

Клип Кэти Перри был выпущен в феврале 2014 года. В «Темной лошадке» богиня Патра принимает подарки от разных фараонов, но все они ей не по душе. Поэтому каждого из фараонов она превращает то в собаку с человеческой головой, то в кубики, которые можно повесить в салоне машины.

Видеоклип на песню Hello был показан 23 октября 2015 года. За сутки видео набрало более 27 миллионов просмотров. На тот момент это количество было рекордным. Текст песни наполнен ностальгией, сожалением и рефлексией певицы Адель по поводу ее прошлых отношений.

12. «Taylor Swift — Blank Space»

Количество просмотров: 2,27 миллиарда.

Видеоклип Тейлор Свифт — это короткометражка режиссера Джозефа Кана . В центре сюжета показана ссора богатой парочки. Главная героиня поет песню и режет ножом картины, разбивает клюшкой от гольфа дорогой автомобиль, одним словом, впадает в истерику.

11. «Major Lazer — Lean On»

Количество просмотров: 2,28 миллиарда.

Видеоклип опубликован в марте 2015 года. Певица MØ хорошо поет, а вокруг происходят всякого рода индийские ритуалы. Красиво.

10. «Katy Perry — Roar»

Количество просмотров: 2,45 миллиарда.

Кэтти снова здесь. Видеоклип был опубликован 5 сентября 2013 года. В нем Перри трагическим образом застревает в джунглях и пробуждает в себе животную природу. Общается с крокодилами, обезьянами и слонами. Подозрительно, что к концу клипа у нее оказывается в руках смартфон. Почему она все это время не звонила никому за помощью?

9. «Enrique Iglesias — Bailando»

Количество просмотров: 2,48 миллиарда.

Классический испанский клип Энрике Иглесиаса может похвастаться эффектными синхронными танцами и футбольными трюками.

8. «Taylor Swift — Shake It Off»

Количество просмотров: 2,52 миллиарда.

Второй выход Свифт. Клип был опубликован 18 августа 2014 года. Режиссер видеоклипа Марк Романек назвал свое произведение сатирическим слиянием популярных стилей и клише.

7. «Maroon 5 — Sugar»

Количество просмотров: 2,53 миллиарда.

Клип опубликован 14 января 2015 года. В видео музыкальная группа врывается на свадьбы, шокирует всех и двусмысленно поет о сахаре.

6. «Justin Bieber — Sorry»

Количество просмотров: 2,90 миллиарда.

Клип опубликован 22 октября 2015 года. Видеоряд содержит четко поставленную хореографию на белом фоне, стилизованную под образы 90-х годов.

5. «Mark Ronson feat. Bruno Mars — Uptown Funk»

Количество просмотров: 2,99 миллиарда.

Приближаемся к трем миллиардам. 19 ноября 2014 года на YouTube вышел клип, где Бруно Марс танцует и поет в американских декорациях прошлого века.

4. «PSY — Gangnam Style»

Количество просмотров: 3,12 миллиарда.

Южнокорейский исполнитель PSY перевернул игру. Опубликованное 15 июля 2012 года видео, взорвало YouTube. Ему удалось удержать лидирующую строчку самых популярных клипов вплоть до августа 2017 года. Если вы не знали, «Каннам стайл» на разговорном корейском значит роскошный образ жизни. А сама песня посвящена девушке, которая всегда знает, как ей надо себя вести, утонченно или дико.

3. «Ed Sheeran — Shape of You»

Количество просмотров: 3,37 миллиарда.

Третье место достается британскому исполнителю Эду Ширану . Опубликованный 30 января 2017 года, видеоклип приобрел огромную популярность. В нем парень похожий на Роки Бальбоа тренируется все время, а в конце его избивает сумоист.

2. «WIz Khalifa — See You Again ft. Charlie Puth»

Количество просмотров: 3,46 миллиарда.

Эта песня посвящена Полу Уокеру и записана в качестве саундтрека к фильму «Форсаж 7».

1. «Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee»

Количество просмотров: 4,94 миллиардов.

Вот мы и добрались до первого места. Клип Луиса Фонси и Дэдди Янки с ошеломительным успехом побил все возможные рекорды. Видеоклип опубликован на Youtube 12 января 2017 года. В песне поднимаются вопросы сексуальных отношений парней и девушек, исполнители призывают к тому, чтобы все было романтично и гладко.

