Красавицы или чудовища? Как сегодня выглядят герои любимых сериалов 

Чем сейчас занимаются актрисы из сериала «Элен и ребята», как выглядит «Дикий ангел» Наталья Орейро и почему исчезла c экранов исполнительница роли Идэн Кэпвелл в сериале «Санта-Барбара» Мэрси Уолкер?
«Санта-Барбара»
Иден Кэпвелл — Мэрси Уолкер (56)
Санта-Барбара вышла в эфир 5 января 1993 году. Последнюю 137-ю серию зрители увидели только через 10 лет. В нашей стране сериал стал самым длинным за все историю. В мировом рейтинге «Санта-Барбара» занимает лишь десятую строчку.
Мэрси начала карьеру в сериале «Все мои дети», над которым работала с 1983 по 1984-й год. В 1989 она прошла кастинг, получив роль Иден Кэпвелл в «Санта-Барбаре», которая стала самой значимой в карьере американской актрисы — в полнометражном кино миловидной зеленоглазой блондинке места не нашлось.
Уолкер пять раз была замужем. С последним супругом — президентом филиала IBM Другом Смитом Мэрси счастлива по сей день (попытка номер пять оказалась удачной).
После Санта-Барбары Уолкер оставила карьеру актрисы и стала христианским пастором. Ее единственному сыну в этом году исполнится 30 лет. Он пошел по стопам материи и выбрал актерскую карьеру.
Джулия Уэйнрайт Кэпвелл — Нэнси Ли Гран (60 лет)
Сегодня Нэнси Ли Гран успешно занимается политикой, благотворительностью, помогая больным раком, и продолжает актерскую карьеру. За время существования Санта-Барбары героиня Нэнси Джулия Уэйнрайт Кэпвелл «пережила» троих телевизионных Мэйсонов, сыгранных разными актерами (любовная линия Джулия-Мэйсон). В 1998-м году у Ли Гран родилась дочь Кэтрин Грэйс Ли Гран. С 1996 Нэнси параллельно снимается в сериале «Главный Госпиталь». Последняя актерская работа Ли Гран — съемка в сериале «Касл».
София Кэпвелл — Джудит МакКоннелл (74 года)
Джулия ни разу не была замужем, но у нее есть двадцативосьмилетняя дочь, рожденная суррогатной матерью. В двадцать один она завоевала титул «Мисс Пенсильвания», а через год приняла участие в конкурсе «Мисс Америка». На экране МакКоннелл дебютировала в 1967-м. Несмотря на то, что актриса разменяла седьмой десяток, выглядит она великолепно! Джудит продолжает сниматься, а в 2007-м даже приняла участие в рекламной кампании IKEA.
Келли Кэпвелл — Робин Райт (51 год)
Единственная представительница телевизионного семейства Кэпвеллов, которая снимается в полнометражном кино. Поговаривают, это стало возможным благодаря экс-супругу Шону Пенну, от которого Райт родила двоих детей. Одна из последних работ Робин — роль Антиопы в супергеройском филемь «Чудо женщина» и лейтенанта Джоши в картине «Бегущий по лезвию 2049».
«Династия»
Алексис Кэррингтон Колби — Джоан Коллинз (84)
«Династию» начали снимать в далеком 80-м. После выхода на экран сериал наделал много шума и побил все мыслимые и немыслимые рейтинги. За 9 сезонов он собрал множество наград, в том числе и «Золотой глобус» как лучшая «ТВ-драма».
Джоанн Коллинз появилась в «Династии» во втором сезоне, стартовавшем в 1981-м году и осталось там до последней серии. В сериале ей досталась роль гламурной светской львицы Алексис Колби, меняющей мужей. Персонаж Коллинз стал одним из самых значимых в истории, а сама актриса — одной из самых высокооплачиваемых в 80-х годах.
В 1997-м году Джоанн был присвоен титул офицера ордена Британской империи за вклад в искусство и благотворительность.
Актриса была замужем пять раз. В 2002 году она снова отправилась под венец с театральным менеджером Перси Гибсоном. Супруг моложе Коллинз на 32 года. На вопросы, не смущает ли ее такая разница в возрасте, актриса предпочитает отшучиваться: «Если он умрет — значит, умрет.»
Кристал Кэррингтон — Линда Эванс (75)
За роль Кристал Кэррингтон Линда была номинирована на премию «Золотой Глобус». Но ее актерская карьера началась задолго до этого. В 1965-м она сыграла в сериале «Большая долина» и полнометражной шпионской драме «Охотник». После окончания съемок в «Династии» Линда прекратила заниматься актерской карьерой и открыла сеть фитнес-клубов. В 1997-м она ненадолго вернулась, сыграв в фильме «Династия: продолжение». В 2011 году выпустила книгу «Рецепты для жизни».
Саманта Джозефина Риз Кэррингтон — Хизер Локлир (56)
Актриса известна публике по ролям Саманты в «Династии» и Аманды Вудворд в «Мелроуз плейс». В начале нулевых Хизер решила попробовать свои силы в качестве продюсера, выпустив сериал «Международный аэропорт Лос-Анджелеса», в котором сыграла главную роль. Проект стал ее первым провалом и был закрыт после тринадцати эпизодов. В 2004-м Хизер отказалась от роли Сьюзен Майер в «Отчаянных домохозяйках, уступив место Тери Хэтчер.
Локлир встречалась с Томом Крузом, была замужем за барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли, гитаристом Bon Jovi Ричи Самборой, в браке с которым у нее родилась дочь Ава.
В 2008-м в прессу просочилась информация, что актриса пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего легла в психиатрическую клинику. Врачи диагностировали у нее глубокую депрессию.
Одна из последних работ — роль Барбары в картине „Очень страшное кино 5“. В 56 Хизер выглядит отлично! Актриса утверждает: секрет ее молодости — солнцезащитный крем, тренировки три раза в неделю и сбалансированное питание.
Фэллон Кэрринтгтон — Памела Сью Мартин (65)
В „Династию“ Памела попала, будучи популярной актрисой. Начав с карьеры модели, в 1972-м была приглашена сыграть в фильме „Приключения „Посейдона““. Сью Мартин покинула „Династию“ в четвертом сезоне, но продолжила сниматься в сериалах. Она три раза была замужем. Воспитывает сына от последнего брака. Актриса покинула телеэкран в 90-х и начала вести активную общественную жизнь. Принимает участие в организации акций по защите прав животных, поддерживает движения против СПИДа.
Аманда Бедфорд Кэррингтон — Кэтрин Оксенберг (56)
В сериале Кэтрин досталась роль дочери Блейка Кэррингтона. Светловолосая девочка с бездонными глазами — такой она запомнилась зрителям. В Кэтрин течет королевская кровь — ее мать, принцесса Югославии, троюродная сестра принца Чарльза. Родственные связи в королевских кругах не означают, что в Голливуде тебя ждут с распростертыми объятиями — на роль в „Династии“ Кэтрин прошла все пять этапов кастинга.
Старшая дочь Кэтрин появилась на свет в 1991-м году. В 1998-м актриса вышла замуж за актера Каспера Ван Дьена. В 2015-м пара подала на развод. В браке у супругов родились две девочки — Аманда Майя Ван Дьен и Селест Альма Ван Дьен.
»Элен и ребята»
Элен — Элен Ролле (51)
Элен Ролле утвердили на роль в сериале, когда ей было уже 26. После закрытия оригинального проекта в 1994 году актриса отказалась играть в продолжении и решила посвятить себя музыке. В конце 90-х Ролле выпустила несколько альбомов, не ставших популярными. Тем не менее Элен не бросила заниматься музыкой и продолжает записываться.
Актриса не замужем. В 2013-м году она усыновила близнецов из Эфиопии и сейчас активно занимается их воспитанием.
Лали Поли — Лали Меньян (50)
До «Элен и ребята» Лали работала моделью. Съемки в сериале стали для нее успешным телевизионным дебютом. После проекта Меньян продолжила сниматься в рекламе, стала соведущей Патрика Пюидеба в утренней программе на канале IDF1 Matin, сыграла в сериале «Пылающая бухта» и даже вышла на театральную сцену в постановке «Дамы с камелиями».
Сегодня Лали воспитывает двух сыновей от разных браков и продолжает строить карьеру на телевидении.
Бенедикт — Лора Гибер (50)
Лора сыграла в сериале Бенедикт. В сериал девушка попала случайно — до проекта она работала декоратором-постановщиком. Однако медийность пришлась Гибер не по душе — сыграв «звездную» роль, Лора ушла с телевидения и стала заниматься любимым делом — рисованием.
Сейчас она преуспевающий художник. Гибер счастлива в браке и воспитывает двух дочерей.
Джоанна — Рошель Редфилд (55)
После «Элен и ребята» Рошель, сыгравшая сумасбродную американку Джоанну, проснулась знаменитой. Актриса ушла из сериала после третьего сезона, объяснив это тем, что устала быть заложницей одной роли.
Через несколько лет она снова вернулась на телевидение в качестве ведущей. Параллельно Рошель снимается в короткометражных фильмах и воспитывает четверых детей: дочь Остин, сыновей Кэмерона, Айзека и Логана.
Кати — Кати Андриё (48)
Актриса Кати Андриё после звездной роли решила сменить профессию и стала сниматься для рекламных роликов и глянцевых журналов. Через несколько лет после проекта Кати вышла замуж за своего «сериального» бойфренда Давида Пру (Этьен). В браке у них родилось двое детей — мальчик и девочка. К сожалению, союз распался.
Сегодня Андриё состоит во втором официальном браке с французским адвокатом.
«Клон»
Жади — Джованна Антонелли (42)
Своенравную Жади Антонелли сыграла в 25. До этого она уже снималась в сериалах («Тропиканка», «Лето нашей тайны», «Семейные узы»). Именно «Клон» принес ей всемирную популярность — теленовелла была показана в 30-ти странах мира.
До сериала актриса была замужем два раза. На съемках «Клона» она закрутила роман с исполнителем главной роли Мурило Бенисио. Через несколько лет у пары родился сын. После этого чета объявила о расставании.
Сегодня спутник актрисы — режиссер Алессандро Ногейра. Пара воспитывает двух дочерей. Джованна продолжает сниматься в сериалах и художественных фильмах.
Маиза — Даниэла Эскобар (49)
Роль коварной и очень несчастной Маизы — первая большая работа тогда еще начинающей актрисы Даниэлы Эскобар.
После «Клона» ее стали приглашать в другие проекты. Своей лучшей работой Эскобар считает роль еврейской девушки Беллы в сериале «Бразильская акварель».
Даниэла дважды была замужем и воспитывает сына от первого брака с режиссером Жайме Монжардимом. В свободное от съемок время актриса занимается танцами и фотографией.
Хадиджа — Карла Диас (27)
Отправной точкой в карьере Диас стала роль избалованной дочери Жади — Хадиджи. Она сделала 10-ти летнюю девочку знаменитой на весь мир.
Сегодня Карле 26. Она продолжает сниматься и играет в театре. Диас 5 раз побеждала в номинации «Лучшая молодая актриса». В 2009 году она подписала контракт с Rede Record, войдя в состав трилогии «Мутанты» и получив одну из главных ролей — таинственной Марсии.
Латифа — Летисия Сабателла (47)
В 21 год Летисия Сабателла бросила университет и решила покорять телевизионный «Олимп». «Звездная» роль Латифы ей досталась в 30.
До этого она успела выйти замуж и родить дочь Клару. Через два года после выхода «Клона» на экран Летисия развелась с мужем, сыграла в сериале «Дороги Индии» и попробовала себя в качестве певицы.
Сегодня на счету Сабателлы более 30-ти ролей. Она снимается, ведет здоровый образ жизни и все свободное время посвящает духовному развитию: занимается йогой, читает Коран и посещает храмы.
В 21 год Летисия Сабателла бросила университет и решила покорять телевизионный «Олимп». «Звездная» роль Латифы ей досталась в 30.
До этого она успела выйти замуж и родить дочь Клару. Через два года после выхода «Клона» на экран Летисия развелась с мужем, сыграла в сериале «Дороги Индии» и попробовала себя в качестве певицы.
Сегодня на счету Сабателлы более 30-ти ролей. Она снимается, ведет здоровый образ жизни и все свободное время посвящает духовному развитию: занимается йогой, читает Коран и посещает храмы.
Самира — Стефани Бриту (30)
Миловидная Стефани, сыгравшая в сериале Самиру — дочь Латифы, отказывающуюся носить платок, выросла настоящей красавицей.
В 2007 году Бриту вышла замуж за нападающего «Челси» Алешандре Пато. Через год пара распалась.
Сегодня Бриту встречается с 23-летним Игорем Рашковским, снимается в рекламе и пробует себя в роли телеведущей.
Мел — Дебора Фалабелла (39)
В сериале 21-летней Деборе досталась роль наркоманки Мел. После «Клона» Фалабелла продолжила сниматься — ее стали приглашать на драматические роли.
В 2005 году Дебора вышла замуж за певца Чака Иполите. В 2009 у пары родилась дочь, а в 2010 они расстались. В этом же году Фалабелла встретилась на съемках сериала «Проспект Бразилии» со своим «отцом» по «Клону» Мурило Бенисио. У них завязался роман, который длится и по сей день, — пара живет в гражданском браке.
«Семейные узы»
Элена — Вера Фишер (66)
Много лет назад Фишер начала карьеру модели, но быстро сменила дефиле по подиуму на съемки в фильмах. В 1988 году она родила сына и окончательно ушла из модельного бизнеса.
С начала 90-х актриса сыграла 15 главных ролей. Она до сих пор появляется на телеэкране и кинофестивалях. Правда, все реже и реже.
«Богатые тоже плачут»
Марианна Вильяреаль — Вероника Кастро (65)
Кастро — одна из самых популярных актрис, снимавшихся в мексиканских сериалах в конце 80-х. Самая звездная роль — служанки Марианны в «мыльной» опере «Богатые тоже плачут».
У себя на родине Кастро известна не только как актриса, но и как телеведущая, исполнительница (саундтрек в сериале «Дикая роза» исполняет именно она). Вероника до сих пор продолжает заниматься любимым делом.
Личная жизнь у любимицы миллионов не сложилась — актриса ни разу не была замужем, хотя имеет двух сыновей. К сожалению, со старшим Кастро не общается, и даже о рождении внучки звезда узнала из прессы.
«Во имя любви»
Бранка — Сузана Виейра (75)
На счету Сузаны более 50 ролей, и это не предел — она продолжает работать. В детстве звезда бразильских сериалов мечтала стать балериной, и это тот самый случай, когда можно порадоваться, что она не осуществилась.
Виейра трижды была замужем. От первого брака у актрисы взрослый сын. Она регулярно появляется на местных телеканалах и съемочных площадках.
«Дикий ангел»
Милагрос — Наталия Орейро (40)
В сериале «Дикий Ангел» Наталия сыграла воспитанницу церковного прихода Милагрос, закрутившую роман с сыном хозяев Иво. Карьеры актрисы Наталии оказалось мало, и она запела, да еще как! В 1999 году Орейро выпускает сольный альбом, проданный почти двухмиллионным тиражом.
В 2001-м году Наталия вышла замуж за Рикардо Мольо и родила от него сына.
Сегодня Орейро продолжает гастролировать и собирает стадионы.