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Инклюзивный фестиваль состоится в Психолого-педагогическом университете
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Инклюзивный фестиваль состоится в Психолого-педагогическом университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 10 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Московском государственном психолого-педагогическом университете 2 апреля состоится инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.
Цель мероприятия — информирование участников фестиваля о возможностях включения людей с этим заболеванием в социальную среду.
— Статистика говорит о том, что количество человек с аутизмом стремительно растет. Сегодня это один из 68 детей. Но не важно, есть у нас диагноз или нет, мы, прежде всего, люди, — поделились в пресс-службе университета. — Этот фестиваль — возможность узнать о том, как можно поддержать детей и взрослых с такими проблемами.
В рамках фестиваля состоится концерт, на котором выступят детские и профессиональные коллективы, проведут творческие мастер-классы и благотворительные выставки.
Мероприятие пройдет с 10:30 до 17:00 по адресу: улица Дольская, дом 1. Вход свободный. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.
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