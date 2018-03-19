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Последствия: из-за ошибки врачей британка осталась без рук, ног и мужа
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Последствия: из-за ошибки врачей британка осталась без рук, ног и мужа 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
Из-за врачебной ошибки внематочная беременность жительницы Британии превратила ее в инвалида и лишила супруга. Неверные действия персонала медучреждения привели к ампутации ноги, руки и пальцев левой руки, а также 31-летней британке оказалась необходима пересадка почки.
Магдалена Малец являлась матерью двух детей и счастливой супругой, но размеренную жизнь перевернула с ног на голову третья беременность. Пара узнала о своем положении в конце 2014 года, но уже через пару недель произошел выкидыш, который принес им много горя. Однако эта трагедия стала лишь началом достаточно мрачной череды событий в жизни Магдалены.
Кровотечение и болезненные спазмы в животе длительное время не останавливались, но в больнице пациентке просто предложили обезболивающее и средство от тошноты. Только на Рождество медики все же сумели выявить внематочную беременность и привели операцию, после которой у пациентки развилось местное малокровие. Медики не разглядели вовремя симптомов сепсиса, в связи с чем проблема переросла в гангрену. Британка готовилась к ампутации конечностей полгода, терпев зловоние, исходящее от разлагающейся плоти. Кроме того, гражданка трижды в неделю ездила на диализ.
Магдалена Малец получила инвалидность и в то же время ее брак оказался разрушен, а без поддержки супруга ей пришлось по новой учиться справляться с разного рода повседневными делами. Для женщины стало тяжело ухаживать за детьми и даже за собой, а также трудным стало принятие своего нового тела. Сейчас гражданке тяжело жить в постоянной боли и наблюдать реакцию окружающих. Магдалена отмечает, что из-за ошибки врачей ее жизнь превратилась в непрекращающееся испытание. Руководство медучреждения принесло свои извинения за роковую ошибку персонала, которой вполне можно было бы избежать, но британка решила обратиться в суд. Адвокат отмечает, что если бы в госпитале придерживались протокола по борьбе с сепсисом, то его клиентка могла бы избежать жутких последствий.]]>
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