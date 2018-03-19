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Проект «Продленка для взрослых» стартует в Детской библиотеке
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Проект «Продленка для взрослых» стартует в Детской библиотеке 

Управа района Якиманка 10 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Российской государственной детской библиотеки приглашают желающих посетить лекцию «Продленка для взрослых: Короленко и другие». Она состоится 26 марта.
— Читают ли взрослые классическую литературу или, закончив школу, больше не возвращаются к ней? Как жизненный опыт читателя помогает понять мотивации и поступки литературных героев? — приводят примеры вопросов на сайте читальни.
Мероприятие проведет российский литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий, писатель Александр Архангельский.
Лекция начнется в 19:00. Вход свободный. Мероприятие подходит не только для взрослых, но и для детей от 12 лет.
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