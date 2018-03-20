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Интересные факты из истории Франции узнают посетители Культурного центра «Франкотека»
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Интересные факты из истории Франции узнают посетители Культурного центра «Франкотека» 

Управа Таганского района города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Культурном центре «Франкотека» 20 марта организуют лекцию «Французский национализм начала ХХ века».
Мероприятие проведет историк и политолог Василий Молодяков.
— Занятия по истории, страноведению, искусству и литературе проходят в нашем учреждении каждый месяц. В этот раз гостям расскажут о событиях, которые произошли во Франции 6 февраля 1934 года, — рассказала координатор литературных мероприятий культурного центра Елизавета Максакова.
Она добавила, что посетители узнают о разных взглядах историков на эти протестные движения.
Лекция начнется в 19:00. Вход свободный. Для посещения необходима предварительная регистрация.
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