Интересные факты из истории Франции узнают посетители Культурного центра «Франкотека» 

В Культурном центре «Франкотека» 20 марта организуют лекцию «Французский национализм начала ХХ века».
Мероприятие проведет историк и политолог Василий Молодяков.
— Занятия по истории, страноведению, искусству и литературе проходят в нашем учреждении каждый месяц. В этот раз гостям расскажут о событиях, которые произошли во Франции 6 февраля 1934 года, — рассказала координатор литературных мероприятий культурного центра Елизавета Максакова.
Она добавила, что посетители узнают о разных взглядах историков на эти протестные движения.
Лекция начнется в 19:00. Вход свободный. Для посещения необходима предварительная регистрация.