Беременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе

Артистка поселилась на шикарной вилле с бассейном в престижном районе Лос-Анджелеса, где средняя аренда подобного жилья обойдется в 800 тысяч рублей в неделю, пишет Teleprogramma.pro.

Впрочем, певица даже в декрете собирается работать и записывать новый альбом, но все же большую часть времени звезда собирается проводить у океана.