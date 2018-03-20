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Беременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе
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Беременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Артистка поселилась на шикарной вилле с бассейном в престижном районе Лос-Анджелеса, где средняя аренда подобного жилья обойдется в 800 тысяч рублей в неделю, пишет Teleprogramma.pro.
Впрочем, певица даже в декрете собирается работать и записывать новый альбом, но все же большую часть времени звезда собирается проводить у океана.
Сообщается, что рожать 35-летняя певица собирается во втором по величине госпитале США Cedars-Sinai Medical Center. В этом медучреждении рожали Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс, а из наших соотечественниц — Светлана Хоркина, Алсу и Анна Седокова. Стоимость родов в клинике, где роженицам предоставляют большую палату, личную помощницу и ресторанное меню, обходится в 2,5-3 миллиона рублей.
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