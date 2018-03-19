Лобода в Лос-Анджелесе: Вилла с бассейном, роды за 3 миллиона

35-летняя Светлана Лобода в мае родит второго ребенка. На прошлой неделе певица улетела в Лос-Анджелес, где пробудет до июня. Как обычно, Лобода держит в секрете все, что связано с беременностью. Но кое-что нам все же удалось выяснить.

В Лос-Анджелесе Лобода поселилась на шикарной вилле с бассейном, отсюда до океана рукой подать. Аренда приличной виллы в Беверли-Хиллз стоит в среднем 800 тысяч рублей в неделю. Два месяца, которые остались до родов, Лобода собирается не только отдыхать — она продолжит работу над записью нового альбома. Хотя большую часть времени звезда все же планирует проводить у океана. Купаться пока рано: температура воды и воздуха в Лос-Анджелесе сейчас в среднем +15. Но для беременной женщины самое то — жара бы утомляла. В последние месяцы в Москве Светлана активно работала: пела на корпоративах, записывала новое видео, давала интервью. Поэтому закупать приданое малышу будет только сейчас.

Палата для рожениц в Cedars-Sinai Medical Center. Фото: © Cedars Sinai

В распоряжении роженицы огромная палата с отличной мебелью, личная помощница, ресторанное меню и, что самое важное, квалифицированные доктора. Стоимость родов здесь обходится в два раза дороже VIP-родов в Москве: от 2,5 до 3 млн рублей.

В апреле Еве исполнится 7 лет.

Кстати, ребенок, рожденный в США, получает гражданство этой страны.

Светлана Лобода и отец ее дочери Евангелины Андрей Царь. Фото: Anton BELITSKY/globallookpress.com Тилль Линдеманн в Баку не отпускал от себя Светлану Лободу: утром они ходили в кино, вечером на тусовки… Фото: instagram.com