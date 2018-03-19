Ещё
Лобода в Лос-Анджелесе: Вилла с бассейном, роды за 3 миллиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лобода в Лос-Анджелесе: Вилла с бассейном, роды за 3 миллиона 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
35-летняя Светлана Лобода в мае родит второго ребенка. На прошлой неделе певица улетела в Лос-Анджелес, где пробудет до июня. Как обычно, Лобода держит в секрете все, что связано с беременностью. Но кое-что нам все же удалось выяснить.
В Лос-Анджелесе Лобода поселилась на шикарной вилле с бассейном, отсюда до океана рукой подать. Аренда приличной виллы в Беверли-Хиллз стоит в среднем 800 тысяч рублей в неделю. Два месяца, которые остались до родов, Лобода собирается не только отдыхать — она продолжит работу над записью нового альбома. Хотя большую часть времени звезда все же планирует проводить у океана. Купаться пока рано: температура воды и воздуха в Лос-Анджелесе сейчас в среднем +15. Но для беременной женщины самое то — жара бы утомляла. В последние месяцы в Москве Светлана активно работала: пела на корпоративах, записывала новое видео, давала интервью. Поэтому закупать приданое малышу будет только сейчас.
Фото: Михаил ФРОЛОВ/«КП» — Москва
Поговаривают, что второго ребенка Лобода собирается рожать в Cedars-Sinai Medical Center. Это второй по величине госпиталь Америки, в котором есть родильное отделение. В этом медицинском учреждении Лос-Анджелеса рожали Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многие другие знаменитости. Докторам этого госпиталя доверяли рождение детей и наши соотечественники: Светлана Хоркина, Алсу, Кэти Топурия, Анна Седокова.
Палата для рожениц в Cedars-Sinai Medical Center. Фото: © Cedars Sinai
В распоряжении роженицы огромная палата с отличной мебелью, личная помощница, ресторанное меню и, что самое важное, квалифицированные доктора. Стоимость родов здесь обходится в два раза дороже VIP-родов в Москве: от 2,5 до 3 млн рублей.
В апреле Еве исполнится 7 лет.
Кстати, ребенок, рожденный в США, получает гражданство этой страны.
Светлана Лобода и отец ее дочери Евангелины Андрей Царь. Фото: Anton BELITSKY/globallookpress.com  Тилль Линдеманн в Баку не отпускал от себя Светлану Лободу: утром они ходили в кино, вечером на тусовки… Фото: instagram.com
Teleprogramma.pro: последние новости
Тимати арендовал для дочери Пушкинский музей Шнуров довел экс-солистку «Ленинграда» до нервного срыва Басков отпустил шуточку в адрес Эдиты Пьехи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение