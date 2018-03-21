Журналисты подсчитали стоимость родов Светланы Лободы в США

Данный госпиталь действительно прекрасно заботиться о роженицах, поступающих к ним. Так, женщину помешают в огромную палату с современной мебелью и оборудованием. При необходимости рядом с ней будет личная помощница, а завтрак, обед и ужин приносится в соответствии с ресторанным меню. Конечно, самый главный плюс данного госпиталя — опытный и квалифицированный медперсонал. Правда, стоит данное удовольствие в несколько раз дороже таких же условий в Москве — от 2,5 до 3 млн рублей.

Напомним, Светлана Лобода пока растит единственную дочь Евангелину. Девочка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с ним. О том, кто же отец ее будущего малыша, звезда не говорит. Однако, СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться.

Поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Фев 14, 2018 в 9:34 PST Фото: Instagram @lobodaofficial

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