«МегаФон» снял летний ролик с танцующими муравьями и группой Uma2rmaH

«МегаФон» и Instinct разработали новую кампанию по продвижению тарифа «Включайся! Слушай». Музыка, танцы, пикник на природе — все, что нужно для летнего ролика.

Осенью 2017 года социальные сети VK и «Одноклассники» ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки.

«МегаФон» отмечает, для новых абонентов тарифа «Включайся! Слушай» больше ограничений нет, и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат.

В ролике визуализировано то чувство, когда больше не нужно думать про ограничения, нужно просто наслаждаться музыкой. Героиня видео начинает танцевать под оригинальный трек группы «Uma2rman», а затем, оставив музыку включенной, к ее танцу присоединяются муравьи в парке.

Состав творческой группы:

«МегаФон» (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Снежана Черногорцева Руководитель по интегрированным коммуникациям — Андрей Литвинов Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям — Дарья Сычева Продюсер — Александра Потапова

Instinct (креатив)

Креативный директор — Алексей Мешков Копирайтер — Митя Шардин Арт-директор — Ксения Сапунова Директор по стратегическому планированию — Андрей Морозов Руководитель отдела по работе с клиентами — Сандра Капчиц Руководитель группы по работе с клиентами — Елена Смирнова Менеджер по работе с клиентами — Алиса Смирнова

Action Film (production)

Режиссер — Henry Ooi Продюсер — Ирина Ли Ассистент продюсера — Елизавета Пак