В честь Навруза на ВДНХ угостят пловом

На ВДНХ 25 марта в рамках общегородского праздника «Навруз-2018» состоится раздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. В павильоне №75 с 13:00 до 20:00 устроители ждут гостей и участников.

Навруз — Новый год у мусульман и тюркских народов, древний праздник. Его отмечают во многих зарубежных странах — Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках — Татарстане, Башкортостане, Дагестане. Как утверждает Википедия, Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.

В рамках праздника на улице около павильона №75 состоится Фестиваль плова: шефы ресторанов покажут своё мастерство в приготовлении плова, которое будет оценено специальным жюри. Все гости праздника смогут попробовать плов либо бесплатно, либо за минимальную цену. Устроители обещают приготовить его не меньше, чем в прошлом году, когда была приготовлена почти тонна угощения.

В самом павильоне пройдет концерт национальных коллективов и дефиле в национальных костюмах, будет организована продажа сувениров, а ребятишек пригласят в детскую зону. В зале «Б» будут представлены национальные виды борьбы Праздник закончится в 20.00.

А 24 марта — прекрасный день, точнее, ночь для того, чтобы отправиться в театр. В Москве проходит традиционная акция Ночь театров.