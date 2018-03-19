Парфенов рассказал о петербургском сленге и рэпе в БДТ в новом выпуске «Парфенона»

Журналист Леонид Парфенов выпустил новую часть своего Youtube-шоу «Парфенон», в котором он обсуждает главные новости прошедшей недели и пьет вино.

На этот раз обсудил граффити петербургского уличного художника Миши Маркера по мотивам картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Помимо этого он показывает кадры Петербурга и рассуждает о специфических петербургских словах, рекламе и антикварных магазинах, а также рэпе в спектакле «Гроза», который идет на сцене БДТ им. Товстоногова. В новом выпуске впервые появился другой человек в лице журналиста Андрея Лошака.

Премьера «Парфенона» состоялась 19 февраля. В пилотном выпуске известный журналист пил вино из собственной коллекции и обсуждал политическую обстановку в Дагестане а также вспомнил о поэте и исполнителе Александре Башлачеве . Второй выпуск «Парфенона» был снят в Нью-Йорке и его лейтмотивом стал юбилей Красной армии а также шутки про корреспондентов российских федеральных каналов. Без вина также не обошлось. В третьем выпуске, снятом в Вашингтоне, Парфенов рассуждал о фильме «Довлатов» и феномене писателя.

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