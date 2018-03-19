Мать четверых детей Глафира Тарханова показала 

Актриса не стесняется того, что еще не до конца пришла в форму после родов.
В сентябре прошлого года артистка родила четвертого сына и довольно быстро вернулась к работе. Уже в ноябре она поделилась селфи со съемочной площадки, в январе начала гастролировать, а в феврале отправилась в тур по Германии со спектаклем «Колесо фортуны». При этом Глафира в отличие от многих других звезд не бросилась в спортзал, чтобы быстрее привести себя в форму и не рассказывает подписчикам о гастрономических лишениях, которые ей приходится терпеть для возвращения в былой вес. Да и своей нынешней фигуры она совсем не стесняется.
На днях Тарханова побывала в Казахстане, где уже весьма тепло и солнечно. Актриса так обрадовалась погоде, что записала для своих поклонников видеоприветствие, в котором весело прыгает по парку. На Глафире были самые обычные брюки, футболка и минимум макияжа. Актриса не стремилась повернуться к камере так, чтобы выглядеть стройнее или поймать удачный ракурс.
Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)
17 Мар 2018 в 7:16 PDT Такая естественность восхитила ее фанатов. Большинство из них отметили, что украшает не красота и дорогие наряды, а доброта и открытость.
Что же касается лишнего веса, подписчики уверены, что Глафира вскоре быстро придет в форму с таким-то гастрольным ритмом жизни. К тому же ее набранные килограммы не портят, да и судя по лучезарной улыбки актрисы, они ее совершенно не беспокоят.
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