Заброшенный пионерский лагерь восстановят в Химках

В подмосковных Химках планируют восстановить заброшенный детский лагерь, туда будет выделено около 4 тысяч путевок, сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова.

«Мы собрали все объекты, которые потенциально сейчас надо вовлекать в хозяйственное ведение. Их сейчас у нас на сайте около тысячи, из них есть более или менее готовые. Например, детские пионерские лагеря заброшенные — шесть штук, фотографии, описание, кадастры и так далее. И к нам приходит инвестор и говорит, а мне нужны заброшенные детские пионерские лагеря. Мы ему показываем полностью весь этот реестр», — сказала Свистунова в интервью телеканалу «360° Подмосковье»

Она уточнила, что сейчас таким образом начинается инвестиционный проект в Химках. Старый, заброшенный пионерский лагерь заживет новой жизнью: инвестор уже представил проект, по которому там будет около 4 тысяч путевок, 1,1 тысяча из них будут льготными.

Свистунова также рассказала о проекте детской реабилитации в Жуковском.

«Сейчас мы делаем первый реабилитационный санаторий в Жуковском, это бывший детский санаторий «Отдых», который будет принимать 6 тысяч детишек в год с пребыванием мать-дитя, то есть там будут палаты для мам и детишек. Это очень важно. Точно так же у нас есть платная опция и бесплатная, но пока мы не можем раскрывать, сколько там будет по оплате, это мы еще формируем, но 30% у нас будет бесплатных путевок, и остальные будут платными», — добавила замминистра.

Кроме того, по ее словам, в Подмосковье планируется построить два центра для пожилых людей по концессиям и один Дом ветеранов в Красногорске — на данный момент еще не известно, кто станет его инвестором, но организация в любом случае будет создана.