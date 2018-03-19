Шоураннер сериала Nightflyers по рассказу Джорджа Мартина ушёл из проекта 

Его заменит исполнительный продюсер и сценарист.
Шоураннер адаптации рассказа Джорджа Мартина, известного по циклу «Песнь Льда и Огня» (он лёг в основу «Игры престолов»), под названием «Летящие сквозь ночь» Дэниэл Церон отказался от должности.
Церон, ранее работавший над «Менталистом» и «Чёрным списком», присоединился к проекту как только было принято решение о производстве полноценного сериала. После ухода он будет и дальше заниматься другими шоу студии Universal Cable, ответственной за Nightflyers.
Несмотря на то, что ранее для работы над сериалом в качестве консультанта был нанят шоураннер «12 обезьян» Терри Маталас, освободившийся пост займёт исполнительный продюсер и сценарист Nightflyers Джефф Бюхлер. Помогать с производством шоу также будет Netflix.
Сюжет оригинального произведения, которое было своеобразным научно-фантастическим хоррором, рассказывал о группе исследователей, которые попадают на неизвестный инопланетный корабль, летящий сквозь галактику. Их главной проблемой становится неисправность основного компьютера.
В ноябре 2017 года писатель подтвердил, что канал Syfy, который будет транслировать сериал, одобрил съёмки десяти эпизодов первого сезона. Пока премьера по-прежнему запланирована на июль 2018 года.
Сам Мартин не принимает участие в производстве сериала из-за контракта с каналом HBO, снимающим «Игру престолов».
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