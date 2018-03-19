Музыкальная лекция «Брамс» состоится в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 25 марта состоится музыкальная лекция «Брамс», посвященная творчеству выдающегося немецкого композитора и пианиста. Мероприятие пройдет в рамках проекта «MUSIC-EXPRESS».

— Лекцию прочитает музыковед Арсений Иванов. Он расскажет посетителям центра все самое интересное о жизни и творчестве талантливого композитора и исполнителя Иоганнеса Брамса, — сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 18.00 Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.