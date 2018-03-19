Ещё
Музыкальная лекция «Брамс» состоится в Южном Тушине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыкальная лекция «Брамс» состоится в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 9 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 25 марта состоится музыкальная лекция «Брамс», посвященная творчеству выдающегося немецкого композитора и пианиста. Мероприятие пройдет в рамках проекта «MUSIC-EXPRESS».
— Лекцию прочитает музыковед Арсений Иванов. Он расскажет посетителям центра все самое интересное о жизни и творчестве талантливого композитора и исполнителя Иоганнеса Брамса, — сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 18.00 Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Покровском-Стрешневе отметят 150-летие со дня рождения Максима Горького Юные натуралисты из Куркина познакомятся со свойствами воды В Хорошево-Мневниках исполнят музыку XIX и XX веков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение