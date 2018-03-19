«Последняя шаверма»: фанатский постер «Войны бесконечности» в стиле Да Винчи

С любимой уличной едой и многочисленными отсылками.

Пользователь Твиттера под ником BossLogic опубликовал созданный им постер к грядущему фильму «Мстители: Война бесконечности» почти со всеми главными персонажами киновселенной Marvel.

На постере герои изображены в обычной уличной закусочной, в которой готовят блюда восточной кухни. За столом сидят главные персонажи, например Железный человек, Капитан Америка и Чёрная вдова, а за ними другие действующие лица фильмов о чём-то спорят. Постер выполнен в стиле фрески Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря», на которой изображена последняя трапеза Иисуса со своими учениками.

Мясо с гриля им срезает автор комиксов и продюсер Стэн Ли , известный по своим многочисленным камео в фильмах киновселенной.

Автор работы также опубликовал её в сервисе Artstation, где акцентировал внимание на различных отсылкках и добавил ещё одно изображение. Например, при увеличении можно увидеть, что Ракета пытается украсть еду Тони Старка

Автор также пошутил над отсутствием Соколиного глаза в последнем трейлере и на постере фильма. На одной из частей работы видно записку «Займите место», прикрепленную к стене стрелой.

А на одном из экранов закусочной канал транслирует объявление о розыске Соколиного глаза вместе с Человеком-муравьём Скоттом Лэнгом, который также отсутствовал на рекламных материалах.

Персонаж «Чёрной пантеры» М'Баку, в свою очередь, сидит в одиночестве на улице со своей едой, так как в закусочную её приносить нельзя. Кроме того, на двери висит объявление, что в заведении не готовят чимичангу и просят прекратить оставлять из-за этого отрицательные отзывы. Это отсылка к Дэдпулу.

Премьера «Войны бесконечности» в России запланирована на 3 мая, несмотря на то, что в США и многих странах выход картины перенесли на 27 апреля.

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