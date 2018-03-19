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Объявлена дата премьеры нового экшна с Дуэйном Джонсоном
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Объявлена дата премьеры нового экшна с Дуэйном Джонсоном 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Звезда боевиков Дуэйн Джонсон в третий раз сыграет у режиссера Роусона Маршалла Тербера («Полтора шпиона», «Небоскреб»). Новый проект студии Universal «Red Notice» выйдет в широкий прокат 12 июня 2020 года.
В комедийном триллере Дуэйн Джонсон перевоплотится в агента Интерпола, он отправится на поиски неуловимого похитителя картин и других произведений искусства. Оповещение «Red Notice» (или «красная карта») — это специальный знак в базе Интерпола, которым отмечаются особо опасные преступники, находящиеся в международном розыске.
В 2018 году зрители увидят Дуэйна Джонсона сразу в двух блокбастерах: 12 апреля состоится российская премьера фантастического приключения «Рэмпейдж», а 12 июля в кинотеатрах стартует остросюжетная драма «Небоскреб».
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