Развязка близка: финальный трейлер «Мстители: Война бесконечности»

В сети появился финальный трейлер супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности». Marvel не перестает подогревать интерес к и без того долгожданному проекту. Видео вышло очень эпичным!

Нереальное количество супергероев в одном фильме, сумасшедшая компьютерная графика и захватывающие батальные сцены!

Тор, Человек-Паук, Доктор Стрэндж, Халк, Звездный Лорд, Железный человек, Грут и другие встанут на защиту мира от Таноса. Не все выживут в борьбе против безумного титана. Чью безвременную кончину зрители будут оплакивать горючими слезами, узнаем в кино с 3 мая!