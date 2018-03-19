Острожно, спойлеры: в сети появились слухи о сюжете «Дэдпул 2»

Анонимы выложили в сеть пересказ сюжета грядущей картины. Верить им или нет, дело каждого — правду зрители узнают лишь после премьеры.

Постапокалиптическое будущее. Кейбл похищает устройство для путешествия во времени из правительственного учреждения. Он собирается убить мутанта, виновного в смерти его семьи. При перемещении устройство ломается, а единственный заряд Кейбл сохраняет для возвращения в будущее.

Тем временем в Нью-Йорке на Дэдпула нападают наёмники и убивают Ванессу. Колосс и Сверхзвуковая боеголовка приглашают безутешного Дэдпула присоединиться к Людям Икс. Дэдпул соглашается спасти из приюта мальчика-мутанта Расти, но в ходе операции обоих арестовывают и сажают в тюрьму для мутантов «Ледяной ящик».

Кейбл вламывается в тюрьму, чтобы убить Расти — именно он убил его семью. Дэдпул, воспользовавшись суматохой, сбегает. Домино, Продиджи, Цайтгайст и Шаттерстар планируют перехватить конвой, перевозящий Расти, но все, кроме Домино, гибнут во время прыжка с парашюта. Пока Домино и Дэдпул сражаются с конвоем, Расти убегает к Джаггернауту. Кейбл объединяется с Домино, Дэдпулом, Колоссом и Сверхзвуковой боеголовкой, они сражаются с Джаггернаутом. Во время резни Кейбл стреляет в Расти, но ловит пулю Дэдпул. Кейбл возвращается в прошлое и спасает его от смерти. Расти принимают в школу профессора Ксавье, Дэдпул и Кейбл остаются приятелями.

В сцене после титров Сверхзвуковая боеголовка чинит устройство для перемещения во времени. С его помощью Дэдпул спасает Ванессу от смерти, а также убивает Дэдпула из фильма «Люди Икс:Росомаха» и Райана Рейнольдса , перед тем, как он подпишет контракт на съемки в «Зеленом фонаре».

Премьера фильма в России состоится 17 мая 2018 года.