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В трейлере новых «Фантастических тварей» нашли киноляп
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В трейлере новых «Фантастических тварей» нашли киноляп 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
В трейлере грядущей картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» поклонники поттерианы усмотрели серьезный киноляп. Чиновники министерства магии переносятся в школу волшебства Хогвартс без всяких препятствий. В оригинальном сюжете писательница Джоан Роулинг позволила трансгрессировать в учебное заведение только директору школы. Большинство поклонников были возмущены, другие высказали предположение, что подобные меры предосторожности не были установлены. События «Фантастических тварей» происходят в 1928 году, задолго до появления Гарри Поттера. Возможно, этот эпизод не является ошибкой.
Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» рассказывает о встрече Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу) с самым опасным преступником того времени Грин-де-Вальдом (Джонни Депп).
Фильм выйдет в прокат 15 ноября 2018 года.
А пока мы можем еще раз насладиться трейлером:
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