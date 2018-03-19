В трейлере новых «Фантастических тварей» нашли киноляп

В трейлере грядущей картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» поклонники поттерианы усмотрели серьезный киноляп. Чиновники министерства магии переносятся в школу волшебства Хогвартс без всяких препятствий. В оригинальном сюжете писательница Джоан Роулинг позволила трансгрессировать в учебное заведение только директору школы. Большинство поклонников были возмущены, другие высказали предположение, что подобные меры предосторожности не были установлены. События «Фантастических тварей» происходят в 1928 году, задолго до появления Гарри Поттера . Возможно, этот эпизод не является ошибкой.

Фильм выйдет в прокат 15 ноября 2018 года.

А пока мы можем еще раз насладиться трейлером: