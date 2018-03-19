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На Суздальфесте состоялась премьера мультфильма «Гофманиада»
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На Суздальфесте состоялась премьера мультфильма «Гофманиада» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Вчера на Суздальфесте прошел специальный показ мультфильма «Гофманиада». Долгожданный проект, работа над которым велась 15 лет, впервые представили в России. Международная премьера состоялась в Берлине в рамках фестиваля Берлинале.
В «Гофманиаде» переплетаются сюжеты трех сказок Гофмана — «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек», а главным героем стал сам писатель.
Мультфильм представили режиссер Станислав Соколов и продюсер Юлиана Слащева, по совместительству председатель правления киностудии «Союзмультфильм».
«Считаю «Гофманиаду» абсолютным шедевром, аналогов в мировой мультипликации нет», — заявила Слащева журналистам.
Когда мультфильм выйдет в широкий прокат пока не сообщается.
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