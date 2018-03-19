Показы для людей с ограниченными возможностями пройдут в рамках фестиваля «Кинотавр»

В рамках фестиваля «Кинотавр» пройдет специальный проект «Безграничные возможности» для людей с проблемами зрения и слуха. Бесплатные показы стартуют 16 марта на трех площадках Москвы: в Центре документального кино и в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» и Космос». Люди с ограниченными возможностями смогут увидеть фильмы-лауреаты прошлогоднего фестиваля «Кинотавр», среди них: «Аритмия» Бориса Хлебникова », «Теснота» Кантемира Балагова , «Жги» Кирилла Плетнева и другие. Показы будут осуществлены с помощью субтитров и закадрового описания происходящего на экране. Проект продлится до 25 марта.