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Показы для людей с ограниченными возможностями пройдут в рамках фестиваля «Кинотавр»
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Показы для людей с ограниченными возможностями пройдут в рамках фестиваля «Кинотавр» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
В рамках фестиваля «Кинотавр» пройдет специальный проект «Безграничные возможности» для людей с проблемами зрения и слуха.
Бесплатные показы стартуют 16 марта на трех площадках Москвы: в Центре документального кино и в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» и Космос». Люди с ограниченными возможностями смогут увидеть фильмы-лауреаты прошлогоднего фестиваля «Кинотавр», среди них: «Аритмия» Бориса Хлебникова», «Теснота» Кантемира Балагова, «Жги» Кирилла Плетнева и другие. Показы будут осуществлены с помощью субтитров и закадрового описания происходящего на экране.
Проект продлится до 25 марта.
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