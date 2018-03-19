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Режиссер «Трансформеров» поставит «Робокалипсис»
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Режиссер «Трансформеров» поставит «Робокалипсис» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Режиссер Майкл Бэй собирается поставить два проекта: боевик Underground 6 и экранизацию романа Дэниэла Х. Уилсона «Робокалипсис».
Сценарий к экшн-триллеру Underground 6 написали авторы «Дэдпула» и «Дэдпула 2» Ретт Риз и Пол Верник. Сценаристы пока не раскрывают детали сюжета. Продюсерами проекта выступят Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг и Дон Грэйнджер.
Второй проект — экранизацию романа «Робокалипсис» — изначально планировал поставить Стивен Спилберг. Однако из-за плотного графика он вынужден был отказаться от проекта и передал режиссерское кресло Майклу Бэю.
Книга Дэниэла Х. Уилсона издана в России под названием «Роботы апокалипсиса». «Робокалипсис» — роман в форме записей, сделанных машинами слежения, фиксирующих происходящее на планете. Искусственный разум Аркос обращает роботов против человека, выжившие пытаются уничтожить Аркоса.
Кроме того, Майкл Бэй присматривается к экранизации комиксов DC «Лобо», но окончательное решение режиссер пока не принял.
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