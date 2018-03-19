Режиссер «Трансформеров» поставит «Робокалипсис»

Режиссер Майкл Бэй собирается поставить два проекта: боевик Underground 6 и экранизацию романа Дэниэла Х. Уилсона «Робокалипсис».

Сценарий к экшн-триллеру Underground 6 написали авторы «Дэдпула» и «Дэдпула 2» Ретт Риз и Пол Верник . Сценаристы пока не раскрывают детали сюжета. Продюсерами проекта выступят Дэвид Эллисон , Дэна Голдберг и Дон Грэйнджер.

Второй проект — экранизацию романа «Робокалипсис» — изначально планировал поставить Стивен Спилберг . Однако из-за плотного графика он вынужден был отказаться от проекта и передал режиссерское кресло Майклу Бэю.

Книга Дэниэла Х. Уилсона издана в России под названием «Роботы апокалипсиса». «Робокалипсис» — роман в форме записей, сделанных машинами слежения, фиксирующих происходящее на планете. Искусственный разум Аркос обращает роботов против человека, выжившие пытаются уничтожить Аркоса.