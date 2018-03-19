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Кристен Стюарт сыграет звезду французской новой волны
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Кристен Стюарт сыграет звезду французской новой волны 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Актриса снимется в политическом триллере «Против всех врагов» австралийского режиссера Бенедикта Эндрюса. Кристен Стюарт сыграет американскую актрису Джин Сиберг, снявшуюся в культовых лентах «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара и «Здравствуй, грусть» Отто Премингера. Сиберг долгое время жила во Франции и снималась у режиссеров французской новой волны.
Остросюжетная лента «Против всех врагов» рассказывает об активистской деятельности Джин Сиберг и ее отношениях с борцом за гражданские права Хакимом Джамалом (Энтони Маки). Агент ФБР (Джек О'Коннелл) организовал за актрисой слежку с целью предотвращения движения за равноправие для темнокожего населения.
Проект спродюсируют Фред Бергер и Брайан Кэвэно-Джонс в сотрудничестве с Кейт Гарвуд и Стивеном Хопкинсом.
Кристен Стюарт стала первой американской актрисой, получившей французскую кинопремию «Сезар». Почетная награда досталась артистке за роль второго плана в ленте «Зильс-Мария» (2015).
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